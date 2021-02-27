РБК: S&P спрогнозировало основные риски для российской экономики в 2021 году

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Аналитики кредитно-рейтингового агентства S&P Global Ratings назвали три главных риска, которые могут омрачить рейтинговые перспективы России. Об этом в субботу сообщает РБК , ссылаясь на выступление экспертов S&P на вебинаре, посвященном суверенным рейтингам России и стран СНГ.

Как пишет РБК, эксперты выделяют следующие риски для российской экономики: ужесточение западных санкций, ослабление макрополитической конструкции, а также транзит власти и внутриполитическая волатильность. Ведущий аналитик S&P по суверенным рейтингам стран СНГ Карен Вартапетов считает, что ухудшение материального благосостояния в России на фоне пандемии, карантинных ограничений может привести к тому, что макрополитика станет слабее. В итоге эти факторы могут привести к разбалансировке макрофинансовых показателей.

Как отмечает Вартапетов, текущий кредитный рейтинг России уже учитывает вероятность "умеренного ужесточения санкций", прежде всего со стороны США. Однако опыт и большие финансовые резервы российского правительства позволяют абсорбировать этот риск без ущерба для рейтинга. По мнению экспертов, не стоит ждать и крайних мер - запрета со стороны США на торговлю российским суверенным долгом на вторичном рынке или использования доллара как оружия в глобальной финансовой системе.

В S&P прогнозируют, что США остановятся на выборочных санкциях против индивидов, несистемных банков и неэнергетических компаний. Президент Джо Байден настроен на восстановление отношений с союзниками, включая Европу. Тесные связи России и Европы в сфере энергоносителей будут сдерживать негативные санкционные сценарии.