Байден надеется, что Сенат быстро одобрит план стимулирования экономики на $1,9 трлн

ВАШИНГТОН, 27 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден выразил надежду на то, что Сенат Конгресса США вслед за Палатой представителей быстро одобрит предложенный им план мер экстренного стимулирования роста национальной экономики в условиях пандемии в размере $1,9 трлн.

"Теперь законопроект поступает в Сенат США, где, я надеюсь, в отношении него будут предприняты быстрые действия. У меня, у нас нет лишнего времени. Если мы будем действовать решительно, быстро и смело, мы сможем наконец справиться с этим вирусом и мы сможем наконец вновь оживить нашу экономику", - сказал американский лидер, выступая в субботу в Белом доме.

Палата представителей одобрила в ночь с пятницы на субботу законопроект о мерах экстренного стимулирования роста экономики. Он набрал практически минимальное количество голосов для его утверждения - 219 против 212.

Основанный на программе президента Байдена план предусматривает выделение приблизительно $400 млрд непосредственно на борьбу с пандемией. Около $1 трлн должно быть направлено на оказание помощи населению, остальное - на стимулирование экономики.

Минимальная оплата труда

В текст одобренного в субботу нижней палатой документа было включено и предложение главы американской администрации увеличить до $15 в час размер минимальной оплаты труда, несмотря на то, что в четверг независимый эксперт Сената Конгресса США по процедурным вопросам Элизабет Макдонаф вынесла решение о том, что соответствующее положение на данный момент не может фигурировать в законопроекте. Причиной этого, по ее словам, является то, что демократы пытаются принять документ по упрощенной процедуре, предусмотренной для касающихся бюджета инициатив, однако минимальный размер оплаты труда не относится к бюджетным вопросам.

Для одобрения законопроекта по упрощенной процедуре достаточно было бы простого большинства голосов в Сенате, при этом количество мест в верхней палате сейчас распределено поровну между представителями обеих партий - 50 на 50. Вице-президент США Камала Харрис (демократ), которая по законодательству является также председателем Сената, может голосовать, если позиции сенаторов по тому или иному вопросу разделятся пополам. В то же время для принятия дополнительных мер, не касающихся бюджета, потребуется не менее 60 голосов.

Как заявила в пятницу спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, даже если Сенат исключит из текста положение о повышении минимальной оплаты труда, нижняя палата все равно готова будет повторно принять и такую версию документа, поскольку план необходимо утвердить как можно скорее.

Перспективы в Сенате

Демократы рассчитывают успеть отправить законопроект на подпись президенту до 14 марта, когда истекает срок действия повышенных пособий по безработице. Однако, как ожидается, документ столкнется со значительными процедурными трудностями в Сенате.

Республиканцы неоднократно подчеркивали, что считают пакет в нынешнем виде чрезмерным. По мнению Белого дома, программа в размере $1,9 трлн наиболее соответствует масштабу вызванного пандемией кризиса.