Торги на бирже Гонконга открылись ростом индекса Hang Seng на 1,65%

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 1 марта. /ТАСС/. Новая торговая неделя на Гонконгской фондовой бирже началась в понедельник с роста основных котировок. Индекс Hang Seng поднялся на 477 пунктов (1,65%) и вышел на отметку 29 457, свидетельствуют данные этой площадки.

Лучшие результаты демонстрируют активы, связанные с высокими технологиями, страхованием, фармацевтикой и продуктами питания. Отрицательной динамикой охвачены акции британских банков, таких как HSBC и Standard Chartered.

На 4,45% подорожали акции китайского интернет-гиганта Tencent - до 692 гонконгских долларов за бумагу ($89,2). На 8% улучшились позиции одной из крупнейших в КНР сетей ресторанов Haidilao на фоне новостей о том, что ее компания-оператор с 15 марта войдет в число новых "голубых фишек", входящих в структуру индекса Hang Seng.

В то же время ряд аналитиков полагает, что рост на рынке долго не продержится и начнет сменяться спадом. "Мы прогнозируем, что рынок сегодня будет снижаться", - написал в своем блоге финансовый эксперт Френсис Лунь.