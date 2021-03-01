Российский сервис поиска работы "Буду" запустил в Сингапуре локализованный ресурс Pick

СИНГАПУР, 1 марта. /ТАСС/. Российский сервис поиска работы "Буду" с понедельника запустил в Сингапуре локализованный ресурс Pick, ориентированный преимущественно на молодых специалистов в сфере цифровых технологий, маркетинга и менеджмента. Об этом сообщил ТАСС торговый представитель РФ в Сингапуре Александр Свинин.

"В Сингапуре большое внимание уделяется программам обеспечения кадрами экономики страны. Особенно острым данный вопрос стал в связи с пандемией COVID-19", - отметил он. Свинин напомнил, что "в прошлом году была запущена специальная государственная программа SGUnited, нацеленная на поддержку занятости в наиболее пострадавших отраслях". Торгпред также высказал надежду, что "сервис будет иметь хорошие перспективы не только в Сингапуре, но и в Юго-Восточной Азии".

Руководитель Pick Антон Фатеев рассказал о "совершенно новом подходе к поиску работы, когда фокус делается не на работодателе, а на соискателе". "Мы уверены, что в Сингапуре данная концепция найдет поддержку среди молодых талантов".

Ключевая особенность Pick - расширенные карьерные страницы компаний. Они помогают соискателю больше узнать о компании, понять основные принципы, идеи. Также в Pick доступен бесплатный конструктор резюме. Инструмент помогает составить резюме с подсказками ассистента, разработанного на основе искусственного интеллекта.

Кроме Pick, запускается и сервис карьерных консультаций h.pick. Лидеры HR из крупнейших компаний Сингапура помогут молодым специалистам с составлением резюме, поиском работы и стажировок. Также в дальнейшем планируется запуск уникальной онлайн-игры "Game of Jobs" - интерактивной карьерной выставки для студентов. Год назад это решение стало первым в мире, в игре приняло участие более 50 компаний и 50 тыс. соискателей.