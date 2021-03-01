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Гендиректор Wildberries возглавила рейтинг богатейших self-made женщин по версии Forbes

Ее состояние оценивается в $10,1 млрд
Гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук Александр Щербак/ТАСС
Описание
Гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Генеральный директор интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук стала самой богатой женщиной России, добившейся результата в бизнесе самостоятельно, следует из опубликованного в понедельник рейтинга Forbes.

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Бакальчук владеет 99% ООО "Вайлдберриз", ее состояние оценивается в $10,1 млрд. За ней следует предприниматель Ольга Белявцева (владеет 35% производителя минеральной воды и детского питания "Прогресс"). Состояние Белявцевой насчитывает $550 млн. Тройку самых богатых женщин страны замыкает зампред правления "Новатэка" Татьяна Кузнецова, состояние которой оценивается в $475 млн.

Четвертое место в рейтинге заняла член совета директоров золотодобытчика "Высочайший" Наталия Опалева, чье состояние оценили в $450 млн. На пятой строчке - заместитель гендиректора группы компаний "ТАИФ" Гузелия Сафина с состоянием, по данным рейтинга, в $300 млн.

Также в десятку женщин, которые построили бизнес самостоятельно, не получив активы по наследству или в результате развода, вошли генеральный директор "Иркутской нефтяной компании" Марина Седых и член совета директоров "Лукойла" Любовь Хоба (состояние обеих оценено в $300 млн), глава InfoWatch Наталья Касперская ($250 млн), замгендиректора золотопромышленной компании "Сусуманзолото" Любовь Герасимова ($225 млн) и бывшая теннисистка Мария Шарапова ($200 млн).

Теги
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