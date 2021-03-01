Гендиректор Wildberries возглавила рейтинг богатейших self-made женщин по версии Forbes

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Генеральный директор интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук стала самой богатой женщиной России, добившейся результата в бизнесе самостоятельно, следует из опубликованного в понедельник рейтинга Forbes .

Татьяна Бакальчук: я рискнула, и все получилось

Бакальчук владеет 99% ООО "Вайлдберриз", ее состояние оценивается в $10,1 млрд. За ней следует предприниматель Ольга Белявцева (владеет 35% производителя минеральной воды и детского питания "Прогресс"). Состояние Белявцевой насчитывает $550 млн. Тройку самых богатых женщин страны замыкает зампред правления "Новатэка" Татьяна Кузнецова, состояние которой оценивается в $475 млн.

Четвертое место в рейтинге заняла член совета директоров золотодобытчика "Высочайший" Наталия Опалева, чье состояние оценили в $450 млн. На пятой строчке - заместитель гендиректора группы компаний "ТАИФ" Гузелия Сафина с состоянием, по данным рейтинга, в $300 млн.

Также в десятку женщин, которые построили бизнес самостоятельно, не получив активы по наследству или в результате развода, вошли генеральный директор "Иркутской нефтяной компании" Марина Седых и член совета директоров "Лукойла" Любовь Хоба (состояние обеих оценено в $300 млн), глава InfoWatch Наталья Касперская ($250 млн), замгендиректора золотопромышленной компании "Сусуманзолото" Любовь Герасимова ($225 млн) и бывшая теннисистка Мария Шарапова ($200 млн).