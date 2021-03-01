"Ъ": оливковое масло в России может подорожать

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Поставщики оливкового масла направили торговым сетям уведомления о повышении цен на свою продукцию. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники, близкие к производителям, и собеседников среди торговых сетей.

Среди причин, по словам одного из поставщиков, - ожидаемое снижение урожая оливок в Испании, на которую приходится около 50% мирового производства. Из-за неблагоприятных климатических условий, в том числе шторма "Филомена" и холодной зимы, сбор оливок в 2021 году будет меньше ожидаемого, пояснил источник издания. В этом сезоне власти Андалусии снизили прогноз производства оливкового масла с 1,34 млн до 1,05-1,1 млн тонн из-за шторма, а также засушливой и жаркой погоды осенью прошлого года.

Ситуация усугубляется ожидаемым снижением урожая оливок в Италии и Греции на 10-30%, отметил собеседник издания. По данным материалов Еврокомиссии, в январе масло из Испании Extra Virgin стоило €2,54 за 1 кг, что на 21% выше, чем годом ранее. Цены на оливковое масло из Италии Extra Virgin за тот же период выросли на 44,4%, до €4,75 за 1 кг, на греческое - на 17,7%, до €2,57.

В крупной торговой сети сообщили изданию, что на новые заказы по импорту масла из Греции цены не менялись, из Италии - цена повышена на 6-15%. В компании рассказали, что один из итальянских поставщиков говорит, что последнее время по всей Европе наблюдается высокий спрос на оливковое масло, им приходится докупать сырье по завышенным ценам.

В другой сети уточняют "Коммерсанту", что получали заявления о повышении цен на оливковое масло, но они связаны с изменением курсов валют. В сети добавили, что решения пока не принято. Один из поставщиков заявил, что сети пока не соглашаются на увеличение цен. В ГК "Эфко" (выпускает масла и соусы с оливковым маслом под брендом "Слобода") уточнили, что поставщики масла "транслировали информацию о повышении цен в пределах 1-2%".

Отмечается, что рост спроса может быть связан с переходом потребителей на готовку дома в связи с ограничениями из-за пандемии, что сказалось на продажах нескольких импортных продуктов.

Россия ежегодно импортирует 15-20 тыс. тонн оливкового масла - это менее 0,3% рынка всех растительных масел, сообщил исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев. По данным отчета ГК "Русагро", 50% российского импорта оливкового масла приходится на Испанию, 41% - на Италию, а 6% - на Грецию.