МЭР объявило прием документов от банков на участие в программе кредитования под 3%

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Министерство экономического развития (МЭР) России начало отбор российских кредитных организаций в качестве уполномоченных банков для участия в новой программе льготного кредитования для малого и среднего бизнеса по ставке 3% годовых. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе министерства.

"Прием документов от банков проводится с 1 марта по 15 марта включительно. Результаты отбора будут опубликованы на официальном сайте Минэкономразвития России 25 марта", - сказали в пресс-службе.

В министерстве рассказали, что заемщиками по новой программе могут быть юридические лица и индивидуальные предприниматели, одновременно соответствующие нескольким критериям. В частности, получившие ранее кредиты под 2% годовых по другой антикризисной программе, в рамках которой они должны до 1 марта 2021 года сохранять численность работников. Также - функционирующие в наименее восстановившихся отраслях российской экономики, к которым относится в том числе деятельность в сфере общественного питания, культуры, спорта и развлечений, организации мероприятий, а также туристический бизнес.

Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее утвердил постановление о выделении около 7,7 млрд рублей на данную льготную кредитную программу для бизнеса. Размер кредита будет зависеть от числа сотрудников, занятых в организации. Максимальная сумма - 500 млн рублей. Главным условием является сохранение заемщиком не менее 90% рабочих мест в период действия договора.

В новость внесена правка (16:34 мск) - уточняется формулировка в 3-м абзаце.