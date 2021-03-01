Суд оставил без изменений решение арбитража об изъятии акций БСК в пользу Росимущества

ЧЕЛЯБИНСК, 1 марта. /ТАСС/. 18-й арбитражный апелляционный суд в Челябинске на заседании в понедельник оставил без изменений решение Арбитражного суда Башкирии об изъятии акций Башкирской содовой компании (БСК) в пользу Росимущества.

"Суд <...> постановил производство по апелляционным жалобам прекратить. Решение суда первой инстанции оставить без изменений", - сказала судья.

Арбитражный суд Башкирии 4 декабря 2020 года удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об изъятии акций БСК в полном объеме. Генпрокуратура в ходе проверки, которая проводилась в связи с утратой контроля государства над активами АО "Башкирская содовая компания", выявила нарушения законодательства о приватизации. Жалобы на решение суда первой инстанции поступили от БСК и ее дочерних компаний, а также от миноритарных держателей акций.

Президент России Владимир Путин на совещании с правительством 26 августа 2020 года поручил кабмину и руководству Башкирии разобраться в ситуации с БСК и выводом денег в офшоры, в тот же день прокуратура начала проверку.

До 17 января 2013 года 61,65% ОАО "Сода" принадлежали Башкирии, 34,79% - ОАО "Каустик". Впоследствии "Сода" была присоединена к "Каустику" с переименованием последнего в Башкирскую содовую компанию. После конвертации акций двух компаний доля акций республики в БСК, которая владела контрольным пакетом ОАО "Сода", снизилась до 38%, кипрской ModisаnnaLimited и ОАО "Башкирская химия" перешло 62% акций.

Позиции сторон

Во время процесса представители ответчиков утверждали, что нарушений при проведении приватизации не было, акции были приватизированы законно, что подтверждено результатами прокурорской проверки в 2013 году. Кроме того, суд первой инстанции не исследовал основание возникновения прав собственности на ОАО "Каустик", а ОАО "Сода" никогда не относилось к добывающей промышленности, не занимало доминирующее положение, поэтому не было запрещено для приватизации когда-либо. Также, по словам представителей ответчиков, суд первой инстанции применил нормы, которые не могут применяться в данном случае, а срок исковой давности по делу истек в середине 90-х годов XX века. Само же дело следовало бы рассматривать в Верховном суде РФ.

В свою очередь, представитель истца сообщила во время заседания, что судом первой инстанции было установлено и проанализировано необходимое законодательство. Было установлено, что порядок приватизации был грубо нарушен. Приватизация "Соды" и "Каустика" проведена незаконно.