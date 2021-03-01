Песков заявил, что решений об отсрочке декларационной кампании чиновников в 2021 году нет

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Никакие решения об отсрочке подачи чиновниками деклараций о доходах за 2020 год, как это было годом ранее, пока не принимались. Об этом заявил ТАСС в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока никаких решений об отсрочках не принималось", - сказал он в ответ на вопрос, может ли в этом году декларационная кампания быть сдвинута на более поздний срок, как это было сделано в прошлом году.

Высокопоставленные госслужащие и парламентарии обязаны отчитываться о доходах, расходах и имуществе ежегодно до 1 апреля (для рядовых чиновников этот срок истекает 30 апреля). После проверки деклараций эти сведения публикуются на официальных сайтах соответствующих органов власти в течение 14 дней. Однако в 2020 году президент РФ Владимир Путин подписал указ, который переносит сроки отчета чиновников о доходах и имуществе на срок до 1 августа включительно. Дмитрий Песков в интервью "Аргументам и фактам" позже пояснял, что это решение было принято для того, чтобы не создавать дополнительные сложности с поиском необходимых документов в связи с пандемией.

В 2013 году вступил в силу закон, согласно которому чиновники и парламентарии должны отчитываться не только о доходах, но и о крупных тратах - о каждой сделке по приобретению земли, недвижимости, автомобилей, ценных бумаг и акций, если сумма превышает общий доход госслужащего и его супруги (супруга) за три последних года. Сообщать необходимо и об источниках получения средств, за счет которых совершена покупка.