В Татарстане упростили условия получения микрозаймов для самозанятых

КАЗАНЬ, 1 март. /ТАСС/. Фонд поддержки предпринимательства Татарстана упростил условия получения микрозаймов для самозанятых, снизив минимальную ставку по займу до половины ключевой ставки Банка России. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики региона в понедельник.

"Подведомственный Минэкономики РТ Фонд поддержки предпринимательства изменил условия микрозайма по программе "Самозанятые", в частности, снижена минимальная ставка по займу, а также смягчены условия по предоставлению залогового обеспечения. На текущий момент для татарстанских самозанятых, реализующих приоритетные проекты на территории моногородов республики, ставка равна 1/2 ключевой ставки Банка России, установленной на дату заключения договора микрозайма, - при наличии залогового обеспечения или ключевой ставке, установленной на дату заключения договора микрозайма, - при отсутствии залогового обеспечения", - говорится в сообщении.

Выдача микрозаймов татарстанским самозанятым стала одной из программ поддержки плательщиков "Налога на профессиональный доход" и ведется, начиная с 1 декабря 2020 года. Изначально, согласно условиям программы, ставка по займу составляла 6% годовых для всех категорий самозанятых граждан.

Для остальных самозанятых при наличии залогового обеспечения ставка равна ключевой ставке Центробанка, действующей на дату заключения микрофинансового договора, при отсутствии залога - 6%. Что касается залогового обеспечения - оно не потребуется в том случае, если сумма займа не превышает 100 тыс. рублей, в остальных - условия залогового обеспечения просчитываются для заемщика в индивидуальном порядке. При этом у предпринимателей республики есть возможность воспользоваться поручительством Гарантийного фонда в размере 50% от суммы микрозайма.

Микрозайм "Самозанятые" разработан для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим - "Налог на профессиональный доход". При этом заемщик должен быть зарегистрирован в статусе самозанятого не менее полугода и выбрать Татарстан территорией ведения бизнеса. Возраст заемщика на момент погашения кредита не должен превышать 65 лет.

В республике зарегистрировано 110 тыс. самозанятых. Режим самозанятых появился в РФ как пилотный проект, с 1 января 2019 года он начал работать в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях. С 2020 года этот режим стал доступен в 23 российских регионах, а с 1 июля по поручению президента РФ Владимира Путина распространен на всю страну. Он предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять в бюджет только 4% от суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% - при работе с компаниями.