Гендиректор ВТО выступила за увеличение производства вакцин в развивающихся странах

ЖЕНЕВА, 1 марта. /ТАСС/. Генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала выступила за расширение сотрудничества с фармацевтическими компаниями для увеличения производства вакцин от коронавируса в развивающихся странах. Об этом она заявила в понедельник, выступая перед членами организации.

"Люди умирают в бедных странах", - цитирует Оконджо-Ивеалу агентство Reuters. "В настоящее время мы должны сосредоточиться на работе с компаниями, чтобы открыть и лицензировать более конкурентоспособные производственные предприятия на развивающихся рынках и в развивающихся странах", - отметила она, добавив, что важную роль при этом играет передача технологий производства.

Ранее в понедельник нигерийка Нгози Оконджо-Ивеала вступила в должность гендиректора ВТО. Этот пост оставался вакантным с 31 августа 2020 года, когда его покинул до истечения срока полномочий прежний глава организации Роберту Азеведу. Доктор Нгози Оконджо-Ивеала, бывший министр финансов Нигерии, была назначена генеральным директором ВТО на состоявшемся 15 февраля 2021 специальном заседании Генерального совета организации.

16 февраля Оконджо-Ивеала заявила, что следует избегать ситуации, когда "богатые страны проводят вакцинацию своего населения, а бедные страны должны ждать" препаратов. В последние недели несколько государств пытались предотвратить экспорт вакцин, произведенных на их территории, в другие страны. Подобный подход будет препятствовать восстановлению мировой экономики, считает она.

До недавнего времени Оконджо-Ивеала возглавляла Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (GAVI), целью которого было предоставление доступа к вакцинам как можно большему числу государств. Теперь ВТО предстоит, как сказала ее глава, крайне важная работа в этой области. Речь, в частности, идет о смягчении правил организации в отношении интеллектуальной собственности для расширения производства вакцин, что развитые страны порой "рассматривают как посягательство" на их исключительные права.