Более 500 млрд рублей направят на поддержку семей с детьми в течение 2021 года

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Почти 505 млрд рублей будет направлено в течение 2021 года на выплаты пособий на ребенка, из них 276 млрд рублей получат семьи с детьми возрасте от 3 до 7 лет. Об этом рассказала в интервью ТАСС вице-премьер России Татьяна Голикова.

"В 2021 году мы планируем направить из федерального бюджета почти 505 млрд рублей на выплаты пособий на первого, второго и третьего ребенка, а также семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Из них 276 млрд рублей - это выплаты для семей, в которых растут дети в возрасте от 3 до 7 лет", - сказала она.

Голикова добавила, что в 2020 году около 1,8 млн семей получали пособия на первого, второго и третьего ребенка, еще 4,7 млн семей воспользовались выплатами на детей от 3 до 7 лет включительно. "Это пособие оказалось крайне востребованным нашими гражданами, размер его был наполовину меньше прожиточного минимума. С этого года в зависимости от того, сколько семье нужно - 75% прожиточного минимума или 100% прожиточного минимума для выхода из бедности, - этот размер будет меняться", - пояснила она.

Программы снижения бедности

По словам Голиковой, правительство после оценки региональных программ снижения бедности вернется к решениям по дополнительной поддержке семей с детьми.

"После принятия всеми регионами страны программ мы оценим набор мероприятий, которые они предложили, включая нашу поддержку из федерального бюджета, и, проанализировав эти программы, вернемся к тому, чтобы принять дополнительные меры по поддержке семей", - рассказала она.

Голикова добавила, что в настоящее время каждый регион выстраивает для себя свою программу снижения бедности. "Минтрудом подготовлены методические рекомендации по формированию региональных программ снижения бедности, и на данный момент более половины регионов приняли программы. Аналогично приняты программы всеми 85 регионами по снижению напряженности на рынке труда и достижению допандемических показателей безработицы", - отметила она.