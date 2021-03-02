МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Онлайн-площадка "Яндекс.Маркет" запустила экспресс-доставку продуктов за один - два часа, говорится в сообщении.

"Яндекс.Маркет" начал продавать свежие продукты с доставкой за 1-2 часа. Сначала услуга будет доступна только жителям Казани. Маркетплейс выступает как витрина и принимает оплату, а собирают и доставляют заказ партнеры "Яндекс.Еды", - отмечается в сообщении.

В будущем площадка намерена расширять географию эксперимента и увеличивать число магазинов-партнеров. Сейчас с маркетплейсом сотрудничает Metro.

По итогам 2020 года оборот grocery-бизнеса "Яндекса"("Яндекс.Лавка", доставка "Яндекс.Еды" из магазинов, товары повседневного спроса на "Яндекс.Маркете") вырос почти в пять раз и достиг 24 млрд рублей.

"Яндекс.Маркет" - российская онлайн-площадка и сервис сравнения товаров. Ассортимент насчитывает более 2 млн товаров, с площадкой сотрудничают порядка 8 тыс. магазинов-партнеров.