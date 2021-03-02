В Москве планируют инвестировать более 1 млрд рублей в новый производственный комплекс

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. "Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов" (ВИАМ) планирует построить еще один производственный комплекс, в реализацию проекта планируется вложить более 1 млрд рублей. Об этом сообщила во вторник пресс-служба столичного департамента инвестиционной промышленной политики.

"ВИАМ" получит в аренду на шесть лет земельный участок площадью 0,59 га в районе Гольяново, площадь нового производственного комплекса составит около 4 тыс. кв. м. В реализацию проекта компания планирует вложить более 1 млрд рублей. С начала 2021 года это уже второй масштабный инвестиционный проект, в рамках которого институт получает участок без торгов", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Он уточнил, что в настоящий момент в промышленном секторе в Москве реализуются уже 39 масштабных инвестиционных проектов. Ожидаемый объем инвестиций по ним составит более 80 млрд рублей, они дадут столице более 23 тыс. новых рабочих мест.

В 2020 году было принято семь решений о предоставлении земли в рамках МаИП: на участках общей площадью 15,8 га будут построены почти 250 тыс. кв. м производственных площадей и созданы почти 10 тыс. рабочих мест. В 2021 году два участка под производственные проекты общей площадью 1,45 га в районах Новокосино и Гольяново получила компания "ВИАМ", на них будет построено более 6 тыс. кв. м производственных площадей и создано свыше 160 рабочих мест.

"ВИАМ" - одно из ведущих материаловедческих предприятий России. Когда-то институт прославился благодаря авиационной броне для штурмовика Ил-2. Сегодня компания активно внедряет инновационные решения, в том числе на базе аддитивных технологий. Строительство новой площадки поможет расширить производственные мощности", - добавил глава департамента инвестиционной промышленной политики Москвы Александр Прохоров, слова которого также приводятся в сообщении.