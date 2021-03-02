В СФ предлагают разрешить потребителям переходить на СПГ в случае пиковых нагрузок на сеть

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов направил письмо премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением предусмотреть техническую возможность использования потребителями альтернативных источников топлива, в том числе сжиженного природного газа, в случае пиковых нагрузок на газораспределительную сеть. Копия документа есть в распоряжении ТАСС.

"Ожидаемым эффектом от предлагаемых изменений является техническая возможность подключения на условиях прерывания поставки газа для заявителей с сезонным (летним) потреблением газа, для заявителей с возможностью перехода на потребление газа из альтернативных источников газа (сжиженный природный газ, сжиженный углеводородный газ, компримированный природный газ) или иного топлива (мазут, уголь), либо приостановления потребления газа в периоды пиковой загрузки системы газоснабжения", - говорится в документе.

"В основу проекта [постановления] была положена идея, что новый потребитель может добровольно отказаться от сетевого газа в период исчерпания мощности, перейдя на использование альтернативных источников топлива, в качестве которых может выступать также сжиженный природный газ. И при этом условии его можно подключить к сетям газораспределения без возникновения угрозы надежности функционирования сетевой инфраструктуры в период пиковых нагрузок", - пояснил ТАСС Кутепов.

Он добавил, что таким образом создается возможность для подключения новых потребителей. "Целью этого проекта является создание принципиальной возможности подключения новых потребителей в условиях недостаточной пропускной способности каких-либо элементов сетевой инфраструктуры. Таких случаев достаточно много, одних только "запертых" газораспределительных станций в РФ в настоящее время свыше 400. В рамках действующей процедуры в таких случаях заявителям отказывают в подключении", - сказал сенатор, уточнив, что пропускная способность, как правило, отсутствует только во время зимних пиков нагрузки.

По словам Кутепова, реализация данной инициативы даст потребителям возможность выбрать оптимальный режим газопотребления в условиях загруженности системы газоснабжения, а также подключить объекты капитального строительства к газораспределительным сетям.