Лондон хочет изменить правила листинга на фондовой бирже

ЛОНДОН, 2 марта. /ТАСС/. Британское правительство намерено изменить режим листинга на Лондонской фондовой бирже (LSE), что поможет лондонскому Сити конкурировать с такими финансовыми центрами, как Нью-Йорк, Амстердам и Франкфурт, в привлечении быстрорастущих компаний. Об этом сообщает во вторник газета Financial Times.

Новые правила - составная часть усилий руководства Соединенного Королевства по построению после выхода Великобритании из ЕС (Brexit) и пандемии "гибкой экономики", ориентированной на инновации и технологии. "Мы хотим достичь того, чтобы [лондонский Сити] стал желанным местом для привлечения капитала", - заявил ранее изданию глава Минфина Риши Сунак. Наша цель - "оставаться в авангарде этого и сохранять конкурентоспособность", добавил министр.

Конкретные предложения по изменению режима листинга содержаться в докладе бывшего еврокомиссара по финансовым рынкам Джонатана Хилла. В докладе, который будет обнародован одновременно с проектом очередного бюджета, предлагается смягчить использование акций двойного класса (ИВГ). Это позволит учредителям сохранять контроль над своими компаниями, давая им право голоса при принятии решений, таких как корпоративные поглощения, информирует газета со ссылкой на официальных лиц, знакомых с деталями документа. Такие ценные бумаги уже разрешены в стандартном листинге лондонской биржи, но их пока нет в премиальном секторе, который позволяет входить в ведущий лондонский биржевой индекс - FTSE 100, один из наиболее влиятельных биржевых индикаторов в Европе.

Как ожидается, будет рассмотрен и минимальный уровень акций, находящихся в свободном обращении, что удерживает некоторые компании от листинга с учетом необходимости размещения более 25% ценных бумаг.

В отчете Хилла указывается также на возможность создания условий для привлечения Spac (Special-purpose acquisition company) - компаний, созданных специально для слияния с другими частными компаниями, желающими выйти на биржу, минуя процедуру IPO. По свидетельству провайдера данных Refinitiv, только в этом году в Нью-Йорке было зарегистрировано или оценено почти 180 Spac при отсутствии их на ЛФБ.

Как сообщалось ранее, Амстердам вышел в январе в европейские лидеры торговли ценными бумагами, обойдя по этому показателю Лондон. На Амстердамской фондовой бирже, а также торговых площадках CBOE Europe и Turquoise в нидерландской столице в прошлом месяце ежедневная торговля акциями, по данным издания, в среднем составляла €9,2 млрд, что более чем в четыре раза превышает декабрьские показатели. С ростом операций с ценными бумагами столица Нидерландов, по оценке FT, стала одним из первых победителей в связи с Brexit.