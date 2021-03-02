Мишустин осмотрел цеха и пообщался с рабочими на Алтайском заводе прецизионных изделий

БАРНАУЛ, 2 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник в рамках рабочей поездки в Алтайский край посетил Алтайский завод прецизионных изделий (АЗПИ), который производит топливную аппаратуру для дизельных двигателей.

Свою продукцию предприятие поставляет как по России, так и в страны дальнего и ближнего зарубежья. Мощности завода позволяют выпускать 300 тыс. форсунок в год, более 2,5 млн распылителей и 10,8 тыс. топливных систем Altay Common Rail System (ACRS). Основными покупателями топливной аппаратуры предприятия являются ПАО "КАМАЗ" (Набережные Челны), холдинг ММЗ (Белоруссия), "Автодизель" (Ярославль), "Туламашзавод", "ЧТЗ-УралТрак" (Челябинск), ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург).

Премьер осмотрел несколько цехов предприятия, в числе которых цех производства корпусов форсунок, цех станкостроения, цех обработки корпусных деталей топливной системы и цех сборки современных топливных систем. Мишустин осмотрел несколько готовых деталей.

Председатель правления завода Виктор Герман рассказал премьеру об особенностях работы предприятия. Также глава кабмина коротко пообщался с рабочими завода.