Мишустин заявил, что кабмин поддерживает развитие индустриальных производств в регионах

БАРНАУЛ, 2 марта. /ТАСС/. Развитие индустриальных производств в регионах помогает повышать конкурентоспособность отечественной продукции, правительство стремится поддерживать появление таких точек роста. Об этом заявил во вторник премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время посещения Алтайского завода прецизионных изделий (АЗПИ), производящего топливную аппаратуру для дизельных двигателей.

Глава кабмина осмотрел несколько цехов предприятия и отметил, что оно оснащено в основном современным оборудованием, производит востребованную в автопроме продукцию. "Что мне особенно приятно, предприятие выпускает также продукцию собственного станкостроения. Такой подход можно только приветствовать, он помогает повышать конкурентоспособность. И подобные точки роста в регионах правительство стремиться всячески поддерживать", - сказал он.

"В конце прошлого года ваше предприятие стало победителем сразу в двух конкурсах по федеральным субсидиям на освоение новых технологий на сумму около 200 млн рублей", - сказал Мишустин, обратив внимание, что глава региона Виктор Томенко назвал эту сумму недостаточной. "Согласен", - заявил премьер, уточнив, что эти средства позволят снизить затраты на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Алтайский завод прецизионных изделий поставляет свою продукцию как по России, так и в страны дальнего и ближнего зарубежья. Мощности позволяют выпускать 300 тыс. форсунок в год, более 2,5 млн распылителей и 10,8 тыс. топливных систем Altay Common Rail System (ACRS).

Промышленность Алтайского края

Мишустин на встрече с представителями промышленности Алтайского края заявил, что промышленность Алтайского края обладает потенциалом, несмотря на сложности, вызванные пандемией.

"Уверен, что у Алтайского края хороший потенциал, несмотря на все сложные моменты, которые были связаны, в том числе с коронавирусной инфекцией", - подчеркнул он.

Мишустин констатировал, что в регионе удалось сохранить объем промышленного производства на уровне предыдущего года, а в январе 2021 года наметился рост - плюс 5,3%. По его мнению, значительный вклад внесли обрабатывающие производства. Также он подчеркнул, что был зафиксирован рост оборота розничной торговли.

Мишустин напомнил, что Алтайский край входи в десятку регионов с наиболее напряженной социально-экономической обстановкой. "Для исправления ситуации правительство разработало специальную индивидуальную программу в размере 1 млрд рублей, и до 2024 года, соответственно, вы будете продолжать получение этих средств", - сказал Мишустин. По его словам, объем федеральной поддержки местных предприятий также увеличен. В 2020 году по различным федеральным программам они получили субсидии на общую сумму около 485 млн рублей, что на две трети больше, чем годом ранее. По линии фонда развития промышленности в 2020 году на производство антисептиков в регионе было выделено 360 млн рублей.

"Хотелось бы, конечно, обсудить с вами какие проблемы сдерживают расширение промышленного потенциала вашего региона, услышать идеи и предложения по тем мерам, которые были бы хороши для укрепления и развития экономики Алтайского края", - подытожил Мишустин, оговорившись, что отдельное внимание планирует уделить вопросам занятости.

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