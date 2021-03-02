Центр ядерной медицины, медмолл и гостиницу планируют построить в Сколкове в 2023 году

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Медицинский молл, центр ядерной медицины и апарт-отель появятся на территории Международного медицинского кластера (ММК) в Сколкове в 2023 году. Об этом сообщил журналистам во вторник руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

"Медицинский кластер - масштабный проект, по поручению мэра [Москвы] мы здесь утвердили проект планировки, который предполагает застройку большой территории Сколково <...> Мы приступили к строительству гостиницы (апарт-отеля - прим. ТАСС) с международным оператором, чтобы пациенты и посетители клиник могли останавливаться на территории международного медицинского кластера. Также здесь предполагается улучшенное благоустройство, концепция которого подготовлена с японским архитектором <...> На сегодняшний день первые и вторые очереди этого проекта уже реализуются", - сказал Загрутдинов, отвечая на вопрос ТАСС.

Кроме того, в этом году планируется приступить к реализации масштабного медицинского проекта на территории Сколково - Центра ядерной медицины. Его площадь составит 20 тыс. кв. м, строительство планируется завершить к концу 2023 года.

Также в настоящее время ведется проектирование следующих корпусов ММК: университетского госпиталя Страсбурга, RnD-лаборатории, многофункционального медицинского центра (ММЦ), французского реабилитационного центра Orpea, а также поддерживающей инфраструктуры. По его словам, в настоящий момент готовится еще ряд заявок от потенциальных участников из разных стран ОЭСР, которые разместятся в многофункциональном медицинском центре ("медицинский молл"), уникальном медицинском объекте, спроектированном таким образом, чтобы можно было легко и быстро проводить перепланировку помещений.

Основные строительно-монтажные работы на объектах ММК будут завершены в конце 2022 года, а пусконаладочные работы, оформление и ввод в эксплуатацию запланирован на 2023 год.