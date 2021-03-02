Volvo Cars полностью перейдет на выпуск электромобилей

СТОКГОЛЬМ, 2 марта. /ТАСС/. Компания Volvo cars заявила о намерении к 2030 году выпускать автомобили только на электрическом ходу. К этому времени в портфеле автопроизводителя уже не будет машин с двигателями внутреннего сгорания, включая гибриды, отмечается в опубликованном во вторник пресс-релизе концерна.

"У автомобилей с двигателем внутреннего сгорания нет долгосрочного будущего, - пояснил в сообщении технический директор Хенрик Грин. - Мы твердо намерены стать производителем электромобилей, и этот переход должен произойти к 2030 году. Это позволит нам оправдать ожидания наших клиентов и стать частью решения, когда речь идет о борьбе с изменением климата".

В компании отмечают, что в своем решении она также исходит из того, что законодательство и быстрое развитие высококачественной инфраструктуры зарядки батарей будут также способствовать все более широкому принятию потребителями машин на одной только электротяге. Движение автопроизводителя к полной электрификации своих моделей происходит параллельно с повышением внимания к продажам на интернете: все 100-процентные электромобили будут доступны только онлайн.

В прошлом году Volvo Cars представила свой первый полностью электрический автомобиль XC40 Recharge, во вторник компания покажет свою вторую 100-процентную электромодель 40-й серии. В ближайшие годы компания создаст новые электромобили. По расчетам автопроизводителя, к 2025 году 50% мировых продаж будет приходится на полностью электрические автомобили, а остальные - на гибриды.