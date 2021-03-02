Кабмин рассмотрит стратегию развития аддитивных технологий в ближайшее время

БАРНАУЛ, 2 марта. /ТАСС/. Правительство РФ рассмотрит стратегию развития аддитивных технологий на 10 лет в ближайшее время. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил на встрече с представителями промышленности Алтайского края.

"Важнейшее это направление будем, его поддерживать. Мы скоро на правительстве будем рассматривать соответствующую стратегию развития технологий в нашей стране на последующие 10 лет", - сказал Мишустин. Обращаясь к министру промышленности и торговли Денису Мантурову, он попросил направить свое видение развития аддитивных технологий. "Уверен, что 3D-принтеры и вообще аддитивные технологии будут являться важнейшим стратегическим ресурсом для создания нашей современной промышленности", - сказал Мишустин.

Он рассказал участникам встречи, что во время посещения средней образовательной школы номер 53 Барнаула девочка Вероника подарила сделанной ею на 3D-принтере герб города. "Она сказала, что в будущем хочет работать на 3D-принтере, и я вспомнил, что на самом деле дети уже сегодня занимаются и интерес такой в инженерных классах школы есть", - заметил Мишустин, комментируя запуск в регионе в промышленное производство уникального 3D-принтера, помогающего металлургическим предприятиям.

По мнению премьер-министра, направление 3D-печати является перспективным и будет развиваться как во всем мире, так и в РФ. Он напомнил, что для производителей подобного оборудования постановлением правительства предусмотрены определенные скидки.