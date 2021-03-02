Лукашенко заявил о готовности Белоруссии выпускать комплектующие для российских самолетов

МИНСК, 2 марта. /ТАСС/. Белоруссия готова производить комплектующие и узлы, а также обслуживать российские среднемагистральные самолеты. Об этом заявил во вторник президент республики Александр Лукашенко на совещании по вопросу белорусско-российского сотрудничества в военной сфере.

Он отметил, что на саммите Евразийского экономического союза российская сторона заявляла о возможной кооперации в авиационной отрасли с учетом того, что в России создан среднемагистральный лайнер. "И я в Сочи, продолжая этот разговор, поблагодарив, сказал ему (президенту РФ Владимиру Путину на встрече 22 февраля - прим. ТАСС) об этом - что мы такой завод перенесли из центра Минска, построили. И мы готовы не только обслуживать эти самолеты, которые производятся в России, но и производить некоторые узлы и комплектующие. То есть осуществлять более тесную кооперацию. Нам это выгодно", - приводит слова Лукашенко агентство БелТА.