Оборот по сделкам клиентов Сбербанка с иностранными акциями вырос в 10 раз

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Сбербанк на своей платформе запустил торговлю ценными бумагами иностранных компаний в августе 2020 года, одновременно с Московской биржей. С тех пор оборот по сделкам клиентов банка с иностранными ценными бумагами вырос почти в 10 раз, говорится в сообщении компании.

Наиболее популярными у клиентов стали такие зарубежные эмитенты, как Apple, Pfizer, Boeing, Qualcomm Incorporated, Amazon, Facebook, AT&T, American Airlines Group и Advanced Micro Devices.

При этом, в топ-3 акций в портфелях мужчин вошли Apple, Pfizer и Boeing, в топ-3 акций у женщин - Apple, Pfizer и Amazon. При этом мужчины в два раза чаще делают выбор в пользу иностранных ценных бумаг на Московской Бирже, чем женщины.

Бумаги зарубежных эмитентов на Московской бирже наиболее популярны у инвесторов в возрасте 25-35 лет (3,9% от портфеля), 18-25 лет (3,6%) и 35-45 лет (2%). Как правило, такие инструменты клиенты Сбербанка покупают на брокерские счета: обороты по ним выросли в 10 раз, на ИИС - в 8 раз.

Также, по подсчетам Сбербанка, чаще всего сделки с иностранными акциями совершают клиенты Московского, Северо-Западного, Уральского, Среднерусского и Юго-Западного филиалов банка. В целом же клиентам Сбербанка присущ "портфельный патриотизм": на брокерских счетах зарубежные акции занимают долю в 14,64% (Мосбиржа и внебиржевой рынок) против доли российских акций в 19,74%, а на ИИС доля российских акций и вовсе составляет 55,79% (иностранные - всего 3,21%).

Количество открытых в Сбербанке брокерских счетов в 2020 году выросло в 2,6 раза и превысило 3 млн. В свою очередь Московская Биржа продолжает расширять список иностранных ценных бумаг: с 1 марта 2021 года к торгам допущены бумаги Berkshire Hathaway под управлением всемирно известного инвестора Уоррена Баффета, туристической компании Booking, фармацевтических гигантов Gilead Sciences, Moderna и Novartis, производителя техники Sony и других компаний.