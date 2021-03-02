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Путин заявил, что ситуация в Техасе может внести коррективы в развитие мирового рынка угля

Президент отметил, что перспективы мирового угольного рынка за пределами текущего десятилетия эксперты оценивают по-разному

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что перспективы мирового угольного рынка за пределами текущего десятилетия оцениваются экспертами по-разному. Об этом глава государства сказал на совещании по вопросам развития угольной отрасли во вторник.

Некоторые прогнозы предполагают существенное сжатие рынка, в том числе из-за технологических изменений, активного использования альтернативных видов топлива, отметил президент РФ.

"Но что с этим происходит, мы тоже знаем. Сейчас Техас замерз, когда холода были, а отогревать ветряные мельницы пришлось способами, которые далеки от охраны окружающей среды. Может быть, это тоже внесет свои коррективы", - добавил Путин.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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