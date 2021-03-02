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Налоговая инспекция обратится в суд с заявлением о банкротстве "Открытие холдинга"

Ранее в компании сообщили, что "Открытие холдинг" передал кредиторам практически все свои активы, но этого оказалось недостаточно для полного исполнения обязательств

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. ИФНС России № 9 по Москве планирует обратиться в Арбитражный суд города с заявлением о признании "Открытие холдинга" банкротом. Уведомление размещено на сайте "Федресурс".

"ИФНС России № 9 по г. Москве сообщает о своем намерении обратиться в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о признании АО "Открытие холдинг"несостоятельным (банкротом)", - говорится в сообщении.

20 февраля 2020 года компания "Открытие холдинг", бывший основной владелец банка "Открытие", направил в Арбитражный суд Москвы заявление о своем банкротстве. Тогда в пресс-службе холдинга ТАСС пояснили, что к настоящему моменту "Открытие холдинг" передал кредиторам практически все свои активы. Этого оказалось недостаточно для полного исполнения холдингом обязательств. В связи с этим АО "Открытие холдинг" приняло решение подать заявление о собственном банкротстве.

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