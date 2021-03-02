В РСПП предложили модифицировать систему защиты интеллектуальной собственности в России

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Система защиты интеллектуальной собственности в России нуждается в совершенствовании, заявил глава комитета по интеллектуальной собственности и креативным индустриям Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), президент ассоциации IPChain Андрей Кричевский на пресс-конференции в ТАСС, посвященной запуску единой федеральной горячей линии международной ассоциации "Антиконтрафакт".

"Если говорить об интеллектуальной собственности, нужна модификация самой системы для того, чтобы исполнительные и правоохранительные органы власти имели возможность бороться с контрафактом", - отметил Кричевский.

По его словам, система борьбы с контрафактом является так называемым черным списком, в рамках которых правообладатель может искать нарушения. К этому механизму необходимо добавить систему "белых списков", считает Кричевский. В рамках этой системы правообладатель должен иметь возможность задекларировать лиц, которым предоставлено легальное право использовать объекты интеллектуальной собственности. Кричевский также отметил, что необходимо включать товарные знаки в систему борьбы с контрафактом.

"Нужно искать новые решения. Нужно использовать новейшие технологии. Очевидно, что развитие системы искусственного интеллекта должно в нашей стране получить свое применение и в сфере борьбы с контрафактом", - заключил Кричевский.