Минпромторг поддержал идею Титова о льготном продлении договоров размещения киосков

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Министерство промышленности и торговли РФ поддержало предложение бизнес-омбудсмена РФ, лидера Партии роста Бориса Титова о возможности продлевать договоры размещения ларьков, киосков и других нестационарных торговых объектов (НТО) на льготных условиях, без торгов. Об этом говорится в письме директора департамента развития внутренней торговли Минпромторга Никиты Кузнецова, которое имеется в распоряжении ТАСС.

В январе Титов как председатель партии направил обращение главе Минпромторга РФ Денису Мантурову с предложением распространить действие федерального закона № 98-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" на договоры размещения НТО. Он указывал, что после того, как в 2015 году в Земельный кодекс РФ было введено понятие договоров на размещение, НТО функционируют на основании двух разных документов: одни предприниматели используют договоры аренды, другие - договоры на размещение. В итоге те предприниматели, которые работают по договорам аренды, получили право продлевать договоры в заявительном порядке без участия в торгах, а те, кто используют договоры размещения, - нет.

"По мнению департамента, в сложившихся условиях наиболее действенными и оперативными мерами по оказанию поддержки хозяйствующим субъектам, осуществляющим торговую деятельность в нестационарных торговых объектах, являются: применение положений частей 6-8 ст. 19 закона № 98-ФЗ по аналогии; <...>", - отмечается в письме за подписью Кузнецова, направленном в ответ на предложение Титова.

Как разъяснили ТАСС в пресс-службе Партии роста, комментируя письмо, "представитель министерства сослался на нормы Гражданского кодекса РФ, которые позволяют использовать так называемый принцип аналогии закона". "Иначе говоря, Минпромторг считает, что региональные и муниципальные власти и сегодня имеют право по аналогии с договорами аренды продлевать договоры размещения НТО "в антикризисном порядке", без торгов", - сказали в пресс-службе.

До конца марта органы власти регионов РФ и органы местного самоуправления должны принять "антикризисные" нормативные правовые акты в поддержку работы НТО, уточнил в своем письме Кузнецов. В свою очередь в партии отметили, что "берут на контроль ход подготовки этих актов в регионах и будут следить за соблюдением прав тех владельцев НТО, которые используют именно договоры размещения".