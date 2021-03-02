В кабмине одобрили госпошлину за включение в реестр производителей пива и пивных напитков

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности поддержала законопроект, которым предлагается внести поправки в Налоговый кодекс РФ, предусматривающие установление государственной пошлины за включение в реестр производителей пива и пивных напитков. Текст проекта отзыва имеется в распоряжении ТАСС.

Документ инициирован депутатом Госдумы Ильдаром Гильмутдиновым ("Единая Россия"). Инициатива предусматривает установление госпошлины в размере 10 тыс. руб. за включение в реестр производителей пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, а за внесение изменений в реестр - 5 тыс. руб.

При этом в правительстве высказали ряд замечаний по законопроекту. Они касаются сроков вступления закона в силу, которые не соотносятся ни с базовым законопроектом, ни с требованиями Налогового кодекса РФ.

Срок вступления закона в силу определяется с 1 февраля 2022 года, он не соотносится со сроками, предусмотренными законопроектом о введении реестра производителей пива и пивных напитков, в связи с которым разработан законопроект, указывают в кабмине. Основной законопроект, по замыслу автора, в случае принятия должен вступить в силу с 1 февраля 2021 года. Кроме того, требования Налогового кодекса предусматривают, что акты законодательства о сборах вступают в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня их официального опубликования, за исключением случаев, предусмотренных данной статьей, отмечается в проекте заключения правительства.

"Правительство РФ поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний", - говорится в документе.