"Алроса" планирует вернуться к добыче 37-38 млн карат алмазов к 2024 году

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. "Алроса" планирует вернуться к добыче 37-38 млн карат алмазов в год к 2024 году, но надеется достичь этого уровня раньше, сообщил в ходе телеконференции с инвесторами заместитель гендиректора компании Алексей Филипповский.

"Наш базовый сценарий - вернуться к целевому уровню добычи 37-38 млн карат [алмазов] к 2024 году. Однако сейчас мы рассматриваем несколько других опций, которые позволят нарастить добычу раньше этих сроков", - сказал он.

"Алроса" планирует нарастить продажи алмазов до 34-36 млн карат в 2021 году. "Наши ожидания по продажам в этом году - 34-36 млн карат", - сказал Филипповский. Топ-менеджер "Алросы" также отметил, что компания ожидает восстановления цен на алмазы до докризисного уровня к концу I квартала.

Глава "Алросы" Сергей Иванов добавил, что к концу второго квартала запасы алмазов компании могут оказаться близки к историческому минимуму.

"Алроса" может направить на дивиденды за II полугодие 2020 года 70-100% свободного денежного потока за период, окончательное решение будет принято во второй половине апреля.

О компании

"Алроса" входит в тройку крупнейших в мире компаний, добывающих алмазы, ее доля в мировом объеме добычи составляет 25%. Еще 6% приходится на ангольское предприятие Catoca, в котором у "Алросы" 41%. В России компания ведет добычу на территории Республики Саха (Якутия) и Архангельской области. Акционеры компании - Российская Федерация в лице Росимущества (33,02%), Якутия - 25%, а также ее улусы (районы) - 8%, в свободном обращении почти 34% акций.