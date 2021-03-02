Кабмин выдвинул Силуанова и Дмитриева в наблюдательный совет "Алросы"

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Правительство РФ выдвинуло в наблюдательный совет "Алросы" шесть человек, этот состав совпадает с действующим. Соответствующее распоряжение, которое подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, опубликовано на портале правовой информации.

Как следует из распоряжения, в качестве представителей РФ в набсовет крупнейшего в мире производителя алмазов предлагается выдвинуть уже являющихся членами совета министра финансов Антона Силуанова, его заместителя Алексея Моисеева, главу компании "Алроса" Сергея Иванова, генерального директора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, первого заместителя гендиректора "Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта" Андрея Донца и председателя правления "Сибур Холдинга" Дмитрия Конова в качестве независимого директора.

Всего в наблюдательный совет "Алросы" входят 15 человек.

"Алроса" - крупнейший в мире производитель алмазов. Компания ведет добычу на территории Республики Саха (Якутия) и Архангельской области. Акционеры компании - Российская Федерация в лице Росимущества (33,02%), Республика Саха (Якутия) - 25%, улусы (районы) Якутии - 8%. В свободном обращении находится почти 34% акций.