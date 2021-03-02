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Пандемия COVID-19

Правительство выделило Фонду социального страхования 7,6 млрд рублей на выплаты медикам

Средства выделяются в соответствии с указом президента о дополнительных страховых гарантиях в виде единовременной выплаты для медработников, чья деятельность связана с оказанием медпомощи пациентам с коронавирусом

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Правительство РФ выделило Фонду социального страхования (ФСС) 7,6 млрд рублей на выплаты медицинским сотрудникам, работающим с гражданами, у которых выявлена коронавирусная инфекция. Соответствующее распоряжение за подписью премьер-министра России Михаила Мишустина размещено на официальном интернет-портале правовой информации во вторник.

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"Выделить Минфину России в 2021 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в размере 7 673 987,5 тыс. рублей для предоставления межбюджетного трансферта бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации", - говорится в документе.

Уточняется, что средства выделяются в соответствии с указом президента РФ о дополнительных страховых гарантиях в виде единовременной выплаты для медработников, чья деятельность связана с оказанием медпомощи пациентам с коронавирусом.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 114,1 млн человек, свыше 2,5 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 4 257 650 случаев заражения, выздоровели 3 823 074 человека, умерли 86 455. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
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