Дорогу от Барнаула до границы с Казахстаном отремонтируют в 2021 году

БАРНАУЛ, 2 марта. /ТАСС/. Аварийные участки на автодороге, связывающей Барнаул и Казахстан, отремонтируют до конца 2021 года, заявил губернатор Алтайского края Виктор Томенко в ходе рабочей встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным во вторник.

"Одним из важных результатов программы индивидуального социально-экономического развития региона стала передача на федеральный уровень дороги в направлении на Казахстан. В результате программы индивидуального развития все механизмы ускорились, и автодорога была переведена в федеральную собственность. Аварийные участки и участки, которые требуют реконструкции, модернизации, сегодня в плане ремонтных работ. Росавтодором уже запланирован 1,2 млрд рублей на вложения в эту дорогу", - цитирует пресс-центр правительства региона Томенко.

Губернатор отметил, что средства будут направлены на содержание и капремонт важнейшей транспортной магистрали.

По словам главы региона, в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития Алтайский край разработал девять мероприятий на общую сумму 5 млрд рублей.

"Примерно 70% всех средств, которые запланировали, предусмотрели именно на экономику, в первую очередь, на укрепление развития институтов поддержки, а также прямое субсидирование затрат предприятий на приобретение оборудования. Примерно одна треть будет направлена на решение социальных проблем. К 2024 году запланировано реализовать в крае порядка 90 инвестиционных проектов, создать более 2,5 тыс. новых рабочих мест, улучшить жилищные условия более 3 тыс. семей, создать 550 дополнительных мест в общеобразовательных организациях", - сказал глава региона.

В июле 2020 года власти Алтайского края передали важную для местного и транзитного транспорта межгосударственную дорогу от Барнаула до границы с Республикой Казахстан в федеральную собственность. Протяженность этой трассы около 400 км. Дорога должна была стать федеральной в 2027 году, но по инициативе Томенко во взаимодействии с Росавтодором и Минтрансом РФ удалось перенести срок передачи на семь лет раньше. Это было сделано в рамках индивидуальной программы ускоренного развития, которые были сформированы правительством страны для 10 регионов. Край в рамках этой программы уже получил 1 млрд рублей на обеспечение льготного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к производственным площадям.