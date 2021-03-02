Власти Тверской области выделили 200 млн рублей на газификацию небольших муниципалитетов

ТАСС, 2 марта. Муниципальные образования Тверской области с небольшой численностью населения в 2021-2022 годах получат из бюджета региона более 200 млн рублей на реализацию программы газификации. Это позволит снизить собственные расходы местных бюджетов, сообщила пресс-служба областного правительства.

"В Тверской области более чем на 202 млн рублей на 2021-2022 годы из регионального бюджета увеличено финансирование <…> на реализацию программ газификации в небольших муниципалитетах, что снизит их долю расходов, а для некоторых территорий сделает посильным финансирование участия в проекте", - говорится в сообщении.

Власти региона повысили уровень софинансирования из бюджета региона программ газификации для муниципалитетов с населением от 8 тыс. до 10 тыс. человек до 97%, для районов, где проживают от 5 тыс. до 8 тыс. человек, - до 98% и до 99% - для поселений с численностью менее 5 тыс. жителей.

На заседании областного правительства во вторник губернатор Игорь Руденя поручил ускорить подготовку документации для газификации населенных пунктов. "Мы сейчас должны синхронизироваться с "Газпромом" по срокам, и чтобы у нас у всех муниципалитетов была проектная документация по этому направлению. Темп берем высокий, параллельно надо делать все документы", - передает пресс-служба слова Рудени.

В начале декабря 2020 года была подписана программа развития газоснабжения и газификации Тверской области на 2021-2025 годы. Инвестиции "Газпрома" предусмотрены в объеме 15,9 млрд рублей, власти региона направят 7,6 млрд рублей. До 2025 года предусмотрено проведение сетевого газа в 10 ранее не газифицированных муниципальных образований юго-запада и северо-востока Тверской области. Также планируется обеспечить газификацию для более 46 тыс. домовладений, 117 котельных и промышленных предприятий, по итогам реализации пятилетней программы уровень газификации региона вырастет с 66% до 76%.