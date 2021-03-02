Правительство внесло в Госдуму законопроект о регистрации плавучих хранилищ СПГ

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Правительство во вторник внесло в Госдуму законопроект, который разрешает регистрацию в Российском международном реестре судов (РМРС) плавучих хранилищ сжиженного природного газа. Текст опубликован в думской электронной базе.

Необходимые изменения предложено внести в Кодекс торгового мореплавания РФ. Кодексом предусмотрено, что в РМРС могут регистрироваться суда, используемые для хранения и перевалки нефти, нефтепродуктов в российских морских портах, при условии, что возраст этих судов на дату подачи заявления о регистрации не превышает 20 лет.

Как указано в пояснительных материалах, президентом РФ Владимиром Путиным ранее было "поручено проработать вопрос о создании на Дальнем Востоке центров по перевалке и хранению сжиженного природного газа". Соответствующие решения были приняты и правительством РФ. В частности, были утверждены комплексный план реализации инвестиционного проекта "Морской перегрузочный комплекс сжиженного природного газа в Камчатском крае" и план первоочередных мероприятий по реализации инвестиционного проекта "Морской перегрузочный комплекс сжиженного природного газа в Мурманской области".

В связи с этим были подготовлены изменения в Кодекс торгового мореплавания, предусматривающие регистрацию в РМРС плавучих хранилищ сжиженного природного газа. Законопроектом также предлагается не применять к судам, используемым для хранения и перевалки СПГ, пониженные тарифы страховых взносов для юридических, физических лиц и индивидуальных предпринимателей - работодателей членов экипажей судов.