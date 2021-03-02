Глава ВТО призвала страны активно сотрудничать для восстановления доверия к организации

ЛОНДОН, 2 марта. /ТАСС/. Генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала считает, что страны - члены организации должны на время забыть о разногласиях, чтобы "восстановить доверие к организации". Такое мнение она выразила в авторской статье, размещенной во вторник в газете Financial Times .

"ВТО столкнулась с острыми проблемами, и они были усугублены COVID-19", - констатирует автор. Кризис свел на нет "экономические успехи, достигнутые на протяжении ряда лет развивающимися странами", однако уже в этом году, по прогнозам организации, "мировая торговля в значительной степени восстановится", отметила Оконджо-Ивеала.

Она напомнила в этой связи о прогнозах Международного валютного фонда (МВФ), который улучшил в январе по сравнению с своими октябрьскими оценками показатели по росту мирового ВВП в текущем году на 0,3 процентного пункта (п.п.) до 5,5%. По прогнозам экспертов фонда, объемы мировой торговли увеличатся на 8,1% в нынешнем году и на 6,3% в 2022 году.

Однако для того, чтобы мировая экономика "вернулась к устойчивому росту, [страны - члены ВТО] должны активизировать сотрудничество, чтобы обеспечить справедливый и недорогой доступ к вакцинам, терапевтическим и диагностическим средствам". Организация "может и должна играть более решительную роль в поощрении [входящих в нее государств] к минимизации или снятию экспортных ограничений и запретов, которые мешают цепочкам поставок медицинских товаров и оборудования", говорится в статье. Одной из сфер, в которых уже сейчас возможно безотлагательное достижение договоренностей, она назвала "снятие ограничений на экспорт сельскохозяйственных продуктов, закупаемых в гуманитарных целях в рамках Всемирной продовольственной программы (ВПП)".

"Если мы хотим восстановить доверие к ВТО, то должны отложить в сторону наши разногласия и договориться о реформах" на 12-й министерской конференции в Женеве в ноябре-декабре 2021 года, подчеркнула генеральный директор. В число важных задач входит, по ее словам, обновление свода правил ВТО для того, чтобы учесть такие реалии XXI века, как цифровая экономика, и "преодолеть пропасть (в этой сфере], которая заставляет некоторые развивающиеся страны неохотно присоединяться к переговорам об электронной торговле".

Работа ВТО в новых или инновационных областях не означает, как указывает автор, что "мы забыли о таких традиционных сферах, как сельское хозяйство". "Улучшение доступа к рынкам для экспортной продукции и решение проблемы сельскохозяйственных субсидий, искажающих торговлю, по-прежнему имеют первостепенное значение для развивающихся и наименее развитых стран", - добавила Оконджо-Ивеала.