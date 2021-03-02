Глава IPChain считает, что действие Антипиратского меморандума необходимо расширить

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Антипиратский меморандум, позволяющий бороться с нарушением интеллектуальных прав, необходимо расширить за пределы видеоконтента. Об этом заявил во вторник президент Ассоциации IPChain, председатель Комитета РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям Андрей Кричевский на пресс-конференции в ТАСС, посвященной запуску федеральной горячей линии международной ассоциации "Антиконтрафакт".

"Мы видели решение в сфере кино, это антипиратский меморандум. Он, безусловно, был первым шагом. И все были очень приятно удивлены, что такое в принципе могло свершиться. Но это не идеальное решение. Во-первых, это касается только одной сферы. Сейчас к нему потихонечку вроде присоединяются книги. Надеемся на другие объекты, может быть, музыку. Но, конечно же, туда нужно включать товарные знаки. Потому что это позволит работать и по борьбе с товарным контрафактом", - сказал Кричевский.

Он отметил, что меморандум предполагает создание "черного списка" нарушителей авторских прав. Однако, по его мнению, необходим и "белый список" с добросовестными пользователями интеллектуальными правами. В этот реестр правообладатели, по словам Кричевского, могли бы отправлять информацию о своих партнерах, с которыми они вступили в легальные взаимоотношения и которым дали право использовать свою интеллектуальную собственность.

"Важна совокупность мер. И важно работать на опережение. Я со стороны контентопроизводящих правообладателей могу сказать, что мы видим, как государство, власть, Государственная дума действительно старается и ищет пути решения. <…> Но и самим правообладателям нужно быть проактивными в своей позиции", - сказал эксперт.

Кричевский также выразил мнение, что необходимо активное использование искусственного интеллекта для борьбы с нарушением интеллектуальных прав. В частности, он упомянул, что теперь закон позволяет Роспатенту принимать заявки на промышленные образцы в виде 3D-моделей.

"Создание депозитария 3D-моделей, активное участие правообладателей в его формировании и дальнейшее использование искусственного интеллекта для анализа этого депозитария и сопоставления его с образцами, которые, например, ввозятся, - это тоже то решение, которое может дать нам дополнительный потенциал в борьбе с контрафактом", - считает Кричевский.

Об Антипиратском меморандуме

Антипиратский меморандум предполагает создание специального реестра ссылок с нелегальным контентом, которые будут передавать правообладатели. Ведением реестра занимается Роскомнадзор, он же выполняет функцию посредника в переговорах участников соглашения.

Документ был подписан в 2018 году правообладателями и крупнейшими интернет-компаниями в России.