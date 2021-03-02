Подмосковье вышло в лидеры по производству сыра в России в январе

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Московская область, по данным за январь, вышла в лидеры в РФ по производству сыра, обогнав Алтайский край. Всего в Подмосковье с начала года было произведено около 5,4 тыс. тонн сыра, что на 23,1% выше показателя аналогичного периода прошлого года. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

"С начала года в Подмосковье производство сыра выросло на 23,1% по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года и составило 5,37 тыс. тонн. Алтайский край произвел за январь 5,09 тыс. тонн. Таким образом, мы стали первыми по производству сыра в России", - процитировали в пресс-службе слова исполняющего обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергея Воскресенского.

Как пояснили в министерстве, подобный рост стал возможен благодаря продолжающемуся увеличению производственных мощностей как за счет ввода новых, так и за счет модернизации существующих.

В пресс-службе добавили, что в регионе ведется строительство первого в РФ сырного кластера "Сырная долина". После запуска проекта и выхода на полную мощность власти рассчитывают производить более 20 тыс. тонн сыра и свыше 14 тонн молочной сыворотки.

"Напомню, что за первые два месяца текущего года экспорт сыра и творога, произведенного в Московской области, составил 0,7 тыс. тонн на $1,8 млн, это 39,3% от общероссийского экспорта. По стоимости отгруженной за рубеж продукции Подмосковье занимает второе место среди субъектов страны, уступая Ростовской области", - добавил Воскресенский.