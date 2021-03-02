В ЦБ заявили, что россияне стали реже обращаться за реструктуризацией кредитов

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Российские банки в период с 28 января по 24 февраля 2021 года получили от клиентов 79,5 тыс. обращений на реструктуризацию кредитной задолженности. Это более чем на четверть ниже показателя декабря 2020 года, сообщила пресс-служба Банка России.

"С 28 января по 24 февраля 2021 года банки получили 79,5 тыс. заявлений граждан на реструктуризацию кредитов, свидетельствуют данные Банка России. Это примерно на 8% выше, чем в предыдущий период, который включал продолжительные новогодние праздники. Однако по сравнению с декабрем 2020 года отмечено снижение количества заявок более чем на четверть. Таким образом, можно предположить, что по мере восстановления экономики необходимость граждан в такой услуге снижается", - отмечается в сообщении ЦБ.

Всего с 20 марта 2020 г. по 24 февраля 2021 года банки получили 3,35 млн обращений граждан о реструктуризации. При этом было одобрено более 2 млн обращений - 60,3% от рассмотренных. Всего банки провели более 1,8 млн реструктуризаций на 895 млрд рублей.

"У предпринимателей общее число реструктурированных кредитов достигло 97,6 тыс., их доля в общем количестве одобренных заявок составила 97%. С 28 января по 24 февраля 2021 года малый и средний бизнес направил в банки немногим более 5 тыс. обращений за реструктуризацией", - добавили в пресс-службе.

Как следует из материалов регулятора, в период с 20 марта 2020 года по 1 февраля 2021 года крупнейшие банки реструктурировали более 5,5 трлн рублей задолженности юридических лиц или 15,4% от совокупного портфеля 33 крупнейших банков.