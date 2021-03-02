В АТОР не ожидают открытия новых стран для отдыха российских туристов весной

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Новые страны, которые россияне смогут посетить с туристическими целями, вряд ли откроются весной. Такое мнение высказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в интервью телеканалу РБК.

"Я не думаю, что весной кто-то прибавится. У нас сейчас есть страны, которые принимают российских граждан, с которыми есть прямое авиасообщение, но отдохнуть полноценно в этих странах не очень получается. Что касается открытия с целью туризма, мы весной не ожидаем пополнения списка", - сказала она.

Глава АТОР также выразила надежду, что к апрелю ситуация с коронавирусом стабилизируется на Кипре и республика сможет открыться для туристов из РФ. "Мы надеемся, что на Кипре вернутся к решению принимать российских граждан без карантина. Карантин - самое серьезное ограничение для развития туристических потоков. Кроме Кипра, не вижу стран, которые в обозримом будущем могли бы открыться именно с туристическими возможностями", - подчеркнула она.

При этом Ломидзе не исключила, что к лету ситуация в Европе может измениться. "Один из уроков, который мы получили после 20-го года, - ситуация может меняться мгновенно, на 180 градусов, - сказала глава АТОР. - Лето я пока не стала бы сбрасывать со счетов".