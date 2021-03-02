{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Медрегулятор ЕС 11 марта рассмотрит запрос J&J на одобрение вакцины от коронавируса

Препарат уже одобрили в США 27 февраля

ТАСС, 2 марта. Комитет по лекарственным средствам для человека Европейского агентства лекарственных средств (EMA) 11 марта проведет внеочередное заседание, на котором рассмотрит заявку на выдачу временного регистрационного удостоверения для вакцины от коронавируса компании Janssen - подразделения американской Johnson & Johnson (J&J).

"Это внеочередное заседание организовано для оценки вакцины от коронавируса Janssen, разработанной Janssen-Cilag", - говорится в заявлении, опубликованном во вторник на сайте EMA.

16 февраля регулятор сообщил, что получил запрос Janssen. J&J подала аналогичную заявку во Всемирную организацию здравоохранения. Препарат 27 февраля одобрили в США.

Теги
СШАПандемия COVID-19
Соцсети будут ежегодно публиковать отчеты об удалении запрещенной информации
Они должны включать в себя, в частности, количество страниц, на которых размещалась запрещенная информация, а также сведения о результатах рассмотрения обращений пользователей
Читать полностью