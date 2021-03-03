"Ведомости": Москва заняла первое место в Европе по уровню загрузки гостиниц

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Столица России занимает первое место в Европе по уровню загрузки гостиниц с ноября прошлого года. Об этом в среду сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на отчет международной консалтинговой компании Cushman&Wakefield.

Как сообщает издание, в ноябре московские отели были заполнены на 39%, в то время как в Стамбуле, который был лидером рейтинга месяцем ранее, этот показатель снизился до 37,3%. В декабре уровень загрузки в Москве поднялся до 43,3%, что более чем в 1,5 раза выше, чем в крупнейшем городе Турции. В первый месяц 2021 года этот показатель в Москве практически не изменился и составил 43,6%.

Данные отчета Cushman&Wakefield по Москве подтверждают и другие консультанты, а также отельеры. По словам партнера Cushman&Wakefield Марины Усенко, Европа пока не преодолела очередную волну коронавирусной инфекции, что привело к вводу ограничений на перемещение людей и приостановке работы объектов инфраструктуры, включая отели.

Возможность свободного перемещения внутри страны и практически полное снятие ограничений дали московскому гостиничному рынку шанс восстановиться быстрее европейских столиц, уверена руководитель подразделения индустрии гостеприимства отдела стратегического консалтинга CBRE Татьяна Белова.

Однако восстановление выручки московских отелей происходит медленно, и основная причина - это снижение средней стоимости номеров, отмечает гендиректор сети Azimut Hotels Максим Бродовский. Этот показатель в некоторых категориях гостиниц ранее упал на 30-40%.