Японский офис BMW заставлял салоны покупать машины при невыполнении норм продаж

ТОКИО, 3 марта. /ТАСС/. Японское подразделение германского автогиганта BMW несколько лет заставляло связанные с ней торговые салоны самим покупать автомобили компании в случае невыполнения установленных для них крайне высоких норм продаж. Эти машины потом приходилось сбывать в качестве подержанных, что приводило к немалым потерям для торговцев, сообщило в среду информационное агентство Кyodo.

Такая практика, по его данным, началась по меньшей мере шесть лет назад, однако была прекращена после того, как японские власти начали по этому поводу расследование. Они увидели в этом признаки нарушения антимонопольного законодательства.

В настоящее время японское подразделение BMW подало документы с разъяснением принятых им мер в Комиссию по справедливым сделкам, которая следит за соблюдением торгового законодательства. Компания утверждает, что система завышенных норм продаж отменена, вместо нее внедрены более умеренные цели, которые разрабатываются на основе договоренностей с владельцами торговых салонов. Это позволит японскому подразделению BMW избежать штрафа и других наказаний, отмечает агентство.