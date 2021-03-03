Рынок автокредитования в России за два месяца вырос на 20%

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Российский рынок автокредитов за январь - февраль 2021 года увеличился в сравнении с аналогичным периодом годом ранее на 20%, оценили в ВТБ. В марте рынок продолжит расти по отношению к февралю на 5-6%, говорится в сообщении пресс-службы банка.

"По итогам января - февраля 2021 года на российском рынке автокредитования объем выдачи кредитов может достигнуть 124,5 млрд рублей. Согласно данным автобизнеса ВТБ, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составит примерно 20%. В марте, по оценкам экспертов банка, рынок продолжит расти по отношению к февралю на 5-6%", - отмечается в сообщении.

Сам банк в феврале предоставил россиянам на покупку машин 7,9 тыс. кредитов на сумму более 8 млрд рублей, что на 13% больше, чем в январе, и на 61% больше показателя февраля 2020 года. Общий объем выданных кредитов с начала года превысил 15 млрд рублей, уточнил начальник управления организации продаж автокредитов - вице-президент ВТБ Владимир Высоцкий.

По его словам, на показатели роста автокредитования в России влияют несколько факторов. "Во-первых, в текущем году благодаря вакцинации не ожидается нового локдауна, поэтому массовой остановки продаж и дефицита машин у дилеров не будет. Второй, не менее важный фактор, - мы рассчитываем на продление госпрограммы. В-третьих, положительная динамика будет зависеть от предложений банков по кредитам на подержанные автомобили и, как следствие, увеличение спроса на машины данного сегмента", - пояснил банкир, слова которого привела пресс-служба ВТБ.

Общий размер среднего чека по кредиту в ВТБ на автомобиль в феврале 2021 года вырос в сравнении с тем же месяцем годом ранее на 27%, превысив 1 млн рублей. По количеству оформленных автокредитов самыми популярными марками у клиентов стали Lada, Hyundai, KIA, Volkswagen и Skoda.

В середине февраля в ассоциации "Российские автомобильные дилеры" ТАСС сообщали, что большинство банков временно приостановили выдачу льготных автокредитов, поскольку текущий лимит направленных на эти программы госсредств практически исчерпан, а новый транш пока не поступил. Ранее в Минпромторге РФ заявляли, что в 2021 году на льготное автокредитование выделено почти 9 млрд рублей.