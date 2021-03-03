Мишустин посетил стройплощадку будущего агропарка "Амза" на Алтае

СЕЛО МАЙМА /Республика Алтай/, 3 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетил площадку строящегося агропромышленного парка "Амза". Учредитель сельскохозяйственного потребительского кооператива "Заря", управляющий компании будущего агропарка Андрей Ялбаков рассказал премьеру, что этот проект реализуется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", а также госпрограммы "Экономическое развитие и инновационная экономика".

"Агропромышленный комплекс называется "Амза", что в переводе с тюркского означает "угощайтесь", - пояснил он, рассказав, что проект родился в 2017 году, когда регион посетил президент РФ Владимир Путин. "Он нам дал поручение сохранить сакральность и экологически чистую продукцию, органическую, производителей Республики Алтай", - рассказал он. Тогда же началось проектирование и был создан кооператив.

Ялбаков уточнил, что в марте 2020 года был заложен фундамент, под размещение агропарка выделен земельный участок площадью 14,22 Га в Майминском районе Республики Алтай в 12 км от Горно-Алтайска. Проект предполагает создание на одной площадке предприятий по переработке мяса, агросырья и дикоросов на местном уровне и реализацию готовой продукции. В перспективе, по его словам, планируется продажа местной продукции за пределами региона и на экспорт. К 2024 году на правах субаренды в помещениях агропарка планируется разместить десять резидентов с годовым оборотом более 260 млн рублей. Мишустин прошелся по будущим цехам по переработке меда, кедровых орехов и дикоросов.

Уникальная заморозка

Ялбаков также рассказал про уникальную разработку - акустическую заморозку продуктов. "Наши ученые разработали, испытали [ее]. В Европе это вошло в двадцатку новейших продуктов. Все дикоросы, которые мы соберем, мы можем заморозить [на месте сбора продукции], привезти, разморозить без потери качества", - уточнил Ялбаков.

Мишустин выразил уверенность, что спрос на такую экологически чистую продукцию будет. "Все захотят, хорошие ягоды", - заметил он. "Мне кажется, любая экологически чистая продукция на сегодняшний день востребована", - добавил премьер. При этом Ялбаков заметил, что новый способ заморозки, в отличие от шоковой заморозки, достаточно мягкий, это и послужило толчком к созданию агропарка. Предприниматель рассказал Мишустину, что он изначально занимался энергетикой, пропагандируя в регионе так называемую "зеленую", экологически чистую энергию.

В этом же агропарке по задумке авторов соединилась и зеленая энергетика и производство экологически чистых натуральных продуктов. "Идея-то какая красивая - сделать полный экологически чистый цикл", - похвалил премьер.

Тем не менее, как пояснил Ялбаков, главная проблема местных предпринимателей в том, что, научившись что-либо производить, они испытывают сложности либо с упаковкой, либо с реализацией товара, а в агропарке можно добиться синергетического эффекта. "Индивидуальный предприниматель пришел с технологией, только научился чипсы делать из малины, слайсы, больше от него ничего не нужно. Склад готовой продукции есть, он произвел, положил в холодильник", - пояснил суть кооперации предприниматель. Он рассказал Мишустину, что планируется завершить все работы и открыть агропарк к маю 2021 года. "Надо будет обязательно поздравить коллег", - обратился премьер-министр к министру экономического развития Максиму Решетникову. "Я приеду тогда", - заверил министр.

Мишустин пожелал предпринимателям удачи, отметив слаженное взаимодействие федеральных и региональных властей при реализации проекта. "Очень хочется ваши дикоросы попробовать, в том числе и в Москве", - заключил он.