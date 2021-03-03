Кабмин рассмотрит основные параметры нацпроекта по туризму к началу апреля

ГОРНО-АЛТАЙСК, 3 марта. /ТАСС/. Правительство России рассмотрит основные параметры "туристического" нацпроекта к началу апреля. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил в среду на встрече с представителями туристического бизнеса по вопросу развития отрасли в Республике Алтай и Алтайском крае.

"Мы сегодня готовим новый национальный проект по поручению президента в сфере туризма и уже до начала апреля мы должны все основные его параметры рассмотреть", - сказал Мишустин.

Он выразил надежду, что участники встречи выскажут свои предложения. Глава правительства заметил, что именно в этом регионе "понимаешь, какой потенциал есть у Алтая". Он добавил, что всем известны такие места, как Белокуриха, Бирюзовая Катунь, Каракольские озера, Денисовая пещера и т.д. "Конечно, здесь есть очень много возможностей, которые необходимо развивать. Здесь возможности есть и для прогулок, и для спорта, и для любого из видов туризма, причем в обоих местах: и в [Алтайском] крае, и в Республике [Алтай]", - сказал Мишустин. При этом он выразил сожаление, что туристическая культура недостаточно развита.

Участники встречи представили главе правительства презентации курортов Манжерок, Белокурихи и Каракольских озер. Мишустин заметил, что несмотря на то, что курорт Манжерок новый, это место люди хорошо знают по песням и стихам. Он также подчеркнул, что 15% туристов, приезжающих в алтайский регион, едут именно в Манжерок. "Вы стали горнолыжным курортом, это замечательно, будем думать, как помогать в этом", - отметил глава правительства. Он добавил, что необходимо продумать вопрос потенциального роста, чтобы увеличение туристического потока не создавало рисков для природы. Поэтому, подчеркнул Мишустин, важно сохранить все красоты природы.

Говоря о транспортной доступности курортов Алтая, Мишустин указал на необходимость развития дорожной инфраструктуры. "Качество дорожной сети будет определяющим и аэропорт, о котором вы говорите", - обратился он к участникам встречи, сделав акцент на том, что наличие комфортных транспортных артерий и воздушных гаваней являются очень важными факторами для туристов. "Важно, чтобы люди не стояли в пробках, чтобы это работало хорошо", - подчеркнул премьер-министр.

В ходе встречи Мишустин обратил внимание на серьезность представителей туристического бизнеса Алтая и призвал их чаще улыбаться. "Спасибо большое за ваши презентации, очень интересно. Только почему вы не улыбаетесь?" - поинтересовался Мишустин у участников мероприятия. По мнению премьера, доклад, представленный с улыбкой, создает совершенно другое настроение. "Извините, что я так говорю, но мне кажется это важным в теме туризма, привлечения людей", - добавил глава кабмина и пожелал участникам встречи реализовать планы по развитию курортов и туристических мест Алтая.