Прокурор Москвы предостерег компании от завышения цен на сахар в столице

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Прокуратура Москвы приняла меры против повышения цен на сахар в результате картельного сговора. Об этом сообщила журналистам руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

"По требованию прокуратуры Москвы Федеральной антимонопольной службой проведена внеплановая проверка деятельности ряда крупных хозяйствующих субъектов", - сообщила она.

По результатам проверки в деятельности двух компаний выявлены признаки нарушения закона "О защите конкуренции", что может привести к установлению или поддержанию цен на сахар, относящийся к категории социально значимых продуктов, отметила представитель прокуратуры.

"В целях предотвращения необоснованного повышения цен на сахар прокурор Москвы Денис Попов вынес руководителям двух компаний, в чьих действиях усмотрены признаки нарушений, предостережения", - сообщила Нефедова.

Представитель прокуратуры отметила, что соглашения между компаниями-конкурентами, приводящие к установлению или поддержанию цен, разделу товарного рынка по территориальному принципу, сокращению или прекращению производства товаров, отказу от заключения договоров с определенными продавцами или покупателями признаются картелем и запрещены законом и за такие нарушения предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Признаки нарушения закона "О защите конкуренции" были выявлены в заключении двумя компаниями антиконкурентного соглашения с иными юридическими лицами и координации деятельности других субъектов предпринимательства.