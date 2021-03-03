Глава МВД призвал банки активнее блокировать сомнительные денежные переводы

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Российские банки должны активнее блокировать сомнительные денежные переводы, проводимые без согласия клиентов, чтобы снизить ущерб от мошенничеств. Об этом сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев на расширенном заседании коллегии министерства.

По словам Колокольцева, число преступлений с использованием технологий составляет 25% в общей структуре преступности, а динамика ежегодного прироста фиксируется последние несколько лет. "Своеобразным катализатором здесь стала пандемия, которая повлекла масштабный уход в онлайн многих сфер жизни общества. В этой связи требуется скоординированная работа правоохранительных органов и соответствующих регуляторов, также предполагаем, что российские банки могут шире применять практику приостановления сомнительных денежных переводов, осуществляемых без согласия клиентов", - сказал глава МВД.

Другим способом минимизации ущерба граждан от IT-преступлений стало бы страхование их вкладов за счет кредитно-финансовых организаций. "Необходимо активнее использовать регуляторные возможности и полномочия для оперативной блокировки различных криминальных механизмов, действующих в глобальной сети", - сказал Колокольцев.