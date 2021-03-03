В новый горнолыжный кластер Алтайского края планируют вложить 2,7 млрд рублей

ГОРНО-АЛТАЙСК, 3 марта. /ТАСС/. Более десяти горнолыжных трасс планируется построить на территории кластера "Бирюзовая Катунь" в Алтайском крае. Объем инвестиций в горнолыжный кластер составит 2,7 млрд рублей, сообщил исполнительный директор ООО "Новые вершины" Кирилл Светличный на встрече c председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным с представителями турбизнеса в среду.

"План строительства горнолыжного курорта предполагает общий объем инвестиций порядка 2,4 млрд рублей. Там будет подъемник, горнолыжная трасса протяженностью 5 км с искусственной системой оснежения и освещением, подъемником. В настоящее время идут изыскания на площадке инвестпроекта. Общая площадь курорта составит порядка 285 гектаров. Запланировано строительство новых подъемников, 12 горнолыжных трасс общей протяженностью до 20 км, перепад высот будет составлять до 440 метров. Общая пропускная способность составит 5 тыс. 700 человек в час", - сказал Светличный.

Он отметил, что кластер расположится в 36 км от аэропорта Горно-Алтайска, что позволит привлечь на площадку достаточный туристический поток.

"Мы планируем использовать высокотехнологичное оборудование, которое позволит обеспечить турпоток без очередей и ожиданий. Гостиничный комплекс кластера предполагает строительство от двух до четырех гостиниц в едином стиле, разных категорий. Предполагается, что молодежное сообщество будет размещено в стороне от основной части отдыхающих", - подчеркнул Светличный.

Обращаясь к Мишустину, Светличный акцентировал внимание на необходимости реконструкции аэропорта Горно-Алтайска, что, по его мнению, увеличит привлекательность туристического продукта и, как следствие, турпоток. Кроме того, он заявил о необходимости реконструкции транспортной инфраструктуры Алтайского края и Республики Алтай.

Также Мишустину представили и другой проект, реализующийся в Алтайском крае, - курорт "Белокуриха горная", созданием которого занимается АО "Курорт Белокуриха". По словам гендиректора компании Константина Ежова, новый курорт рассчитан на 3,5 тыс. мест единовременного круглогодичного размещения и порядка 2 тыс. сотрудников. Проект, кроме санаторно-курортного направления, включает в себя также горнолыжный курорт, место для активного отдыха и экологического туризма. На территории нового курорта есть возможность для формирования сети туристских маршрутов, так как вокруг него уже создан природный парк "Предгорье Алтая".

О "Белокурихе горной"

"Белокуриха горная" строится на высоте 600-800 м над уровнем моря - это первый за постсоветскую историю России курорт, который создается с нуля рядом с "материнским" курортом федерального значения "Белокуриха". Это государственно-частный проект в рамках федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма". Здесь уже построены автомобильные дороги, объекты электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения. На площадке работают пять инвесторов.