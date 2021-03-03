Потанин: ситуацию на двух подтопленных рудниках "Норникеля" стабилизируют к 9 марта

НОРИЛЬСК, 3 марта. /ТАСС/. Компания "Норникель" планирует стабилизировать к 9 марта ситуацию на рудниках "Октябрьский" и "Таймырский", деятельность которых была частично приостановлена из-за подтопления. Об этом сообщил в среду журналистам президент компании Владимир Потанин.

"Норильский никель", конечно, обладает достаточными компетенциями для того, чтобы справиться с этой проблемой. Те работы, которые сейчас ведутся, адекватно отвечают обстановке. Ведется локализация подтопленных участков, закладка необходимого цемента для того, чтобы локализовать [подтопление]. Коллеги рассчитывают к 9 числу достигнуть окончательного перелома в этой ситуации и стабилизировать эту ситуацию", - сказал Потанин.

Он добавил, что 9 марта "Норникель" проведет заседание правления, на котором будет утвержден план по дальнейшему выходу на обычные объемы производства. "В те же сроки будут определены те объемы производства, которые у нас под риском, - сказал Потанин. - На сегодняшний день можно сказать о том, что эта авария будет иметь именно материальный характер, т. е. это будут определенные потери для производства, но, к счастью, это не затрагивает людей, экологию и другие чувствительные для нас вопросы".

12 февраля при производстве горнопроходческих работ было зафиксировано поступление естественных грунтовых вод в горной выработке рудника "Октябрьский" на горизонте минус 350 м. 24 февраля компания сообщила о частичной приостановке деятельности на этом руднике и на руднике "Таймырский", на который вода стала поступать через связанные выработки. Для остановки дальнейшего поступления воды было начато возведение перемычки, после завершения которой планировалось приступить к осушению подтоплений.

"Норникель" - крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Компания также производит золото, серебро, иридий, селен, рутений и теллур.

Производственные подразделения группы компаний "Норильский никель" расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в Финляндии и ЮАР. Рудники "Октябрьский" и "Таймырский" входят в состав Заполярного филиала "Норникеля".