Президент "Опоры России" заявил, что бизнесу необходимо открытие новых рынков сбыта

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин считает, что российский бизнес в основном восстановился после пандемии, но для выхода на устойчивую траекторию развития еще необходимы "дешевые" деньги, налоговые преференции и открытие новых рынков сбыта.

"Мы видим, что, в принципе, бизнес восстановился. Не во всех сферах, но в основном восстановился. Но нужно, если мы хотим выйти на устойчивую траекторию развития, дать ему дополнительные стимулы. Не обязательно это могут быть деньги, которые спишут, - это "дешевые" деньги, безусловно, это какие-то налоговые преференции, в том числе по налогу на имущество, но это еще и открытие новых рынков сбыта - это и торговля, и фермерство, и креативные технологии, и экспорт", - сообщил Калинин на съезде лидеров "Опоры России" в Кемеровской области в среду.

1 марта премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил постановление о выделении около 7,7 млрд рублей на льготную кредитную программу для бизнеса ФОТ 3.0, которой смогут воспользоваться компании из сфер, наименее восстановившихся от кризиса. К ним относятся кафе и рестораны, культура, спорт и развлечения, организация мероприятий, а также туристический бизнес.